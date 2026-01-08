Medicare ve Medicaid Direktörü Dr. Mehmet Öz, güncellenen beslenme kılavuzuna göre alkolün rutin veya günlük alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Öz, "en iyi senaryoda bile alkol tüketilmemeli" dedi.

Beyaz Saray'da Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Öz, güncellenen beslenme kılavuzuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Alkol ve sigaranın ardından 'bahis' reklamları da yasaklanacak

doktor Öz, uzun süredir geçerli olan ve erkeklerin günde iki, kadınların ise bir alkollü içecek tüketebileceği yönündeki tavsiyelerden uzaklaşan yeni kılavuzun "ölçülülüğe ve zamanlamaya" dikkati çektiğini belirtti.

"EN İYİ SENARYODA BİLE TÜKETİLMEMELİ"

Alkol tüketiminin rutin ya da günlük bir alışkanlık olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Öz, alkolün "en iyi senaryoda bile tüketilmemesi gerektiğini" vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası