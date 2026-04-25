Kalpteki sessiz tehlikeye dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Çiçek, ani ölümlerin büyük bölümünün ritim bozukluklarından kaynaklandığını belirterek özellikle gençlerde görülen genetik kalp hastalıkları ve egzersiz sırasında ortaya çıkan risklere karşı uyardı.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Kalp ritim bozukluklarının ciddiya alınması gerektiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Çiçek, hangi yaş grubunda olursa olsun ani ölümlerin büyük bölümünün ritim bozukluklarından kaynaklandığını vurguladı.

35 yaş altındaki kişilerde ani ölümlerin en sık sebebinin hipertrofik kardiyomiyopati olduğunu belirten Prof. Dr. Çiçek, kalp kası sorununun genetik bir hastalık olduğunu ve özellikle egzersiz sırasında ani ölümlere yol açabildiğini ifade etti.

Genç kalp krizlerine dikkat: Ani ölümün %90’ı ritim bozukluğu kaynaklı

Bunun yanı sıra doğumla ilgili kalp damar çıkış anomalileri ve genetik ritim bozukluklarının da önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirterek, “Sonuçta hangi hastalık olursa olsun yüzde 90’ı ritim bozukluğu kaynaklıdır” dedi.

Özellikle ventriküler fibrilasyon adı verilen ritim bozukluğunda, kalbin normal kasılma düzenini kaybettiğini ve kan pompalayamaz hâle geldiğini ifade eden Çiçek, bu nedenle ritim bozukluklarının ani ölümlerde belirleyici rol oynadığını söyledi.

