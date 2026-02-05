Artık kanserde “tek tip tedavi” dönemi bitti. Uzmanlar, aynı tanıyı alan iki hastaya bile farklı ilaçlar planlandığını, tedavinin kişiye özel belirlendiğini söylüyor.

Ziyneti Kocabıyık- Tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşımların ön plana çıktığını belirterek, “Artık aynı kansere sahip iki hastaya aynı tedaviyi uygulamıyoruz” dedi.

Kanser tedavisinde geçmişte belli kalıplar üzerinden ilerlendiğini ifade eden Prof. Dr. Yücel, “Her kanser türünün farklı biyolojik özellikleri var. Bu özellikler kişiye göre de değişiyor. Hastaya ait biyolojik özellikleri ileri moleküler düzeyde tespit ediyoruz. Hastanın kanseri hangi profilde öne çıkıyorsa buna uygun özgün ilaçlarla tedavi planlıyoruz. Bu tedaviler arasında akıllı ilaçlar da yer alıyor. Kişiselleştirilmiş tedavi kapsamında hastaya özgü ilaçlar devreye sokuluyor” dedi.



