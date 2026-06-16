Doç. Dr. Başak Bostancı, katarakt ve lazer göz ameliyatlarında yeni teknolojiler sayesinde iyileşme süresinin önemli ölçüde kısaldığını, bazı hastaların operasyon sonrası bir saat içinde günlük yaşamına dönebildiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yeni teknolojik gelişmelerin, göz operasyonu geçiren hastaların hızlı bir şekilde iyileşmelerini ve sosyal hayatlarına kolay dönebilmelerini sağladığını söyleyen göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Başak Bostancı geçmişle kıyaslandığında insanlar katarakt cerrahisi sonrası dikişlere sahip oluyor ve bu dikişlerin alınması için belirli bir süre beklemek zorunda kalıyordu.

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Günümüzde ise katarakt cerrahisi yaklaşık 2 milimetrelik çok küçük kesilerle gerçekleştirilebiliyor ve uygun göz yapısına sahip hastalarda kullanılan çeşitli mercekler sayesinde gözlüksüz bir hayat mümkün olabiliyor” dedi. Tıp dünyasının en prestijli bölgesel buluşmalarından olan“ZEISS EMEA Cataract & Corneal Refractive User Meeting 2026” İstanbul’da yapıldı.

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Dünyaca ünlü göz uzmanların konuşmacı olarak katıldığı toplantıda konuşan Doç. Dr. Bostancı, “Lazer cerrahileri de geçmişte daha ağrılı, iyileşme süresi daha uzun ve bazı durumlarda göz numaralarının geri dönebildiği uygulamalarken, bugün çok daha etkin, güvenli ve hızlı iyileşme süreleri sunan cerrahiler hâline geldi. Hatta bazı hastalar bir saat gibi kısa sürelerde günlük yaşamlarına dönebiliyor. Bu gelişmeler, teknolojinin hızlı ilerlemesi ve doğru kullanımı sayesinde mümkün oluyor” değerlendirmesini yaptı.

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