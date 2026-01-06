Erzincan’da nadir görülen ve grip benzeri üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bocavirüse yakalanan 2 yaşındaki Ali Enfal Baki ölümden döndü.

Nefes darlığı ve hırıltı şikâyetlerinin artması üzerine hastaneye götürülen Baki’nin kalbi iki kez durdu. Entübe edilen küçük çocuk önce ambulans uçakla Erzurum’a oradan da yine uçak ambulansla karaciğer nakli için İstanbul’daki Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi.

Küçük çocuk burada yapılan diyaliz ve destek tedavileriyle organ nakline gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

Ali Enfal’in kendilerine ulaştığında vücudunda ağır ödem ve çoklu organ yetmezliğinin bulunduğunu belirten Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Yaman, “Hasta, griple kötüleşmişti. Gelir gelmez genetik test yaptık. Bocavirüs enfeksiyonu, normalde hastalarda çoğu zaman griple atlatılıyor ama bazen nadiren hastanın kalbini, akciğerlerini ve karaciğerini tutabiliyor. Bocavirüs, bizim hastamızda da hem ağır zatürreye hem ağır karaciğer hem de ağır kalp yetmezliğine sebep olmuştu. Üç organında ağır hasarlar vardı. Buna bağlı olarak çocuğun böbrekleri ve beyni etkilenmişti. Bunları destek tedavileri, yoğun bakım destek tedavileriyle düzeltmiş olduk” dedi.

