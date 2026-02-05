“Ağrım yok” diyerek doktora gitmeyenler büyük risk altında. Uzmanlar, kanserin çoğu zaman sessiz ilerlediğini ve görüntüleme yöntemleri sayesinde henüz belirti yokken yakalanabildiğini söylüyor.

Ziyneti Kocabıyık- Toplumda yaygın olan “ağrı yoksa sorun yoktur” düşüncesinin kanser açısından en büyük risklerden biri olduğunu söyleyen radyoloji hekimi Uzm. Dr. Fatma Külünk Yavuz, kanserin erken teşhisinde görüntüleme yöntemlerinin kritik rolüne dikkat çekerek “Göğüs kanseri mamografiyle, akciğer kanseri düşük doz bilgisayarlı tomografiyle, karaciğer kanseri ultrasonla erken evrede yakalanıyor.

Bazı organ ve yumuşak doku kanserleri ise tomografi, bütün vücut MR ve ileri görüntüleme yöntemleri sayesinde henüz hiçbir belirti yokken tespit ediliyor” dedi.

Görüntüleme metotlarının, kanserin sessiz seyrettiği dönemde organ ve dokularda ortaya çıkan yapısal değişiklikleri görünür kıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Yavuz, “Bu sayede yayılım gerçekleşmeden hastalığa müdahale şansı doğuyor. Teşhisin erken konması tedavi seçeneklerini genişletiyor ve hastanın hayat kalitesini koruyor” açıklamasını yaptı.



