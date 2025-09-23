Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Tüketirken tükenmeyin!" Tatlı zehir kalp krizi sebebi

Türk Böbrek Vakfı, sağlıklı bir hayat için aşırı şeker tüketiminden uzak durulması çağrısında bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - “Tüketirken tükenmeyin” sloganıyla yolan çıkan Türk Böbrek Vakfının, bu konunun önde gelen savunucularından olduğunu söyleyen TBV Başkanı Timur Erk, “Üzülerek belirtmek isterim ki maalesef, şeker tüketimi artık her yaş için bağımlılık seviyesinde. Bu ürkütücü tablo günümüzde hayat süresinin uzaması ve buna paralel ileri yaş nüfusumuzun artması ile baş edilmesi güç hastalıkları da beraberinde getiriyor” uyarısını yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Gülistan Bahat-Öztürk şekerin sadece kilo aldıran masum bir tatlandırıcı olmadığını, başta kalp-damar hastalıkları, diyabet ve obezite olmak üzere birçok sağlık problemini tetiklediğini belirtti.

Fazla şekerin damar sertliğini hızlandırdığını, inme ve kalp krizi riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Şeker deyip geçmeyin ‘tüketirken tükenmeyin!’: damarları tahrip ediyor, kalp krizi ve ölümlere sebep oluyor! Dünya Sağlık Örgütü, günlük alınan kalorinin en fazla yüzde 10’unun şekerden gelmesini öneriyor. En sağlıklı seçenek günlük şeker tüketimini yüzde 5’e, yani günde 6 çay kaşığına düşürmek” dedi.

