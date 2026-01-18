LaLiga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 19 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Pablo Garcia'nın, Galatasaray'dan gelen teklifi takımda kalmak istediğini belirterek geri çevirdiği iddia edildi.

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek adını çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Real Betis forması giyen Pablo Garcia'nın şartlarını sorduğu ancak 19 yaşındaki İspanyol futbolcunun teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

ElDesmarque'in haberine göre; Real Betis altyapısından yetişen Pablo Garcia, Galatasaray'ın ilgisine rağmen ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirterek teklifi geri çevirdi.

Haberde, son günlerde Avrupa'dan Galatasaray ve Anderlecht'in 19 yaşındaki oyuncunun kış transferine açık olup olmadığını yokladığı ancak genç futbolcunun ayrılık ihtimalini şimdilik gündemine almadığı belirtildi.

Pablo Garcia

KARARINI YÖNETİME İLETTİ

Pablo Garcia'nın, Betis'te kalıp Manuel Pellegrini'nin vereceği şanslarla gelişimini sürdürmek istediğini kulübe net şekilde ilettiği ifade edildi. Yönetimin ise transfer döneminin son bölümünde tüm senaryolara açık olduğu ancak oyuncunun isteğine öncelik verileceği aktarıldı.

30 MİLYON AVROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Öte yandan Real Betis'in Pablo Garcia'nın sözleşmesini 2029'a kadar uzattığı ve 30 milyon avroluk serbest kalma maddesi koyduğu kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası