Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izlemek ve Galatasaray Konyaspor şifresiz izlemek için hemen tıkla. beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak Galatasaray Konyaspor maçından en son gelişmeleri, iki takımın istatistiklerini, canlı izleme sayfasını ve açıklamaları haberimizden görebilirsiniz. İşte Galatasaray Konyaspor maçından tüm detaylar. Galatasaray Konyaspor maçı canlı izleme ekranı için sayfamıza bakabilirsiniz. Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacak Galatasaray Konyaspor mücadelesini beIN Sports kanalından üye olarak şifresiz canlı izleyebilirsiniz. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Konyaspor mücadelesinden ayrıntılı bilgileri ve son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında bu akşam Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

Tahkim kararları sonrası Galatasaray'dan sert açıklama Galatasaray Kulübü, TFF Tahkim Kurulu'nun Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk ve Rodrigues'in cezaları ile ilgili nihai kararını açıklamasının ardından Galatasaray'dan sert bir cevap geldi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Crespo'dan Galatasaray ve Türkiye itirafı Efsane Sporcular Derneği'nin açılışına katılmak için İstanbul'da bulunan Hernan Crespo, Türk futboluyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Galatasaray'dan Belhanda açıklaması! Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Fas Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonun ilk yarısını kapattı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu psikolojik bunalım geçiriyor Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, eşi Ursula Roque'nin evi terk etmesi sebebiyle bunalıma girdi. Uzun zamandır eski performansından uzak bir görüntü çizen Maicon'un özel hayatındaki problemler yüzünden toparlanamadığı iddia ediliyor.

Galatasaray Konyaspor sakat ve cezalılar

Galatasaray’da cezalı futbolcuların yanında sakatlıkları bulunan futbolcular da bir hayli fazla yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo, son yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba’nın ise sakatlıkları devam ederken, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Ryan Donk cezalı. Aynı zamanda Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın da cezaları devam ediyor.

Sakatlığını atlatan Fernando, Konyaspor maçında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray, Konyaspor'a en son 2003 yılında yenildi

Galatasaray, ligde Konyaspor’a 23 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Geride kalan 23 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı.

Galatasaray 15 yıldır, Konyaspor'a yenilmedi

Konyaspor, Galatasaray’a karşı Süper Lig’deki son galibiyetini 15 sene önce, Eylül 2003’te elde etti. O günden sonraki 23 maçın 19’unu Aslan kazandı, 4 mücadele berabere sonuçlandı.

Galatasaray'da Fernando Reyes ceza sınırında

Aslan’da Konyaspor maçı öncesinde Fernando, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bugün sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı Kırmızılı taraftarlar Terim'e destek için şova hazırlanıyor

Teknik direktör Fatih Terim ve takıma destek vermeye hazırlanan Galatasaray taraftarı, bugün Konya maçına akın edecek. Türk Telekom Stadı’nda 50 bine yakın taraftarın olması bekleniyor.

Süper Lig’de Galatasaray Konyaspor 35. randevusuna çıkıyor

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig’de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 34 lig maçından 27’sini Galatasaray, 2’sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 70 golüne, yeşil-beyazlılar 19 golle yanıt verebildi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1’lik skorlarla kazandı.

Galatasaray Konyaspor maçının en farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul’da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0’lık sonuçlarla aldı.

Galatasaray milli takım dönüşlerinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, bu sezon milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından Süper Lig’de oynadığı 2 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Aslan bu 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray Konyaspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak

Ligde bu hafta Galatasaray’ın Konyaspor ile oynayacağı maçı yönetecek olan Hüseyin Göçek, kariyerinde 28. kez sarı-kırmızılıların karşılaşmasında görev alacak. Göçek’in düdük çaldığı müsabakalarda Galatasaray 15 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Serkan Çınar görev alacak. 41 yaşındaki hakem sarı-kırmızılıların daha önce 27 kez resmi müsabakasında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 15 kez sahadan galip ayrıldı, 5 kez de mağlup oldu. Aslan, 7 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı. Hüseyin Göçek, Galatasaray’ın son olarak 25 Kasım 2017’de ligde sahasındaki A. Alanyaspor maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Konyaspor evinde hiç kaybetmedi

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar, rakibine 3 puan şansı tanımadı. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 17 Süper Lig müsabakasından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı. 2 maçta da berabere bitti.

Galatasara evinde 25 maçtır yenilmiyor

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya karşı 3-1 mağlup olmuştu. Aslan bu maçtan sonra oynadığı 25 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom 25 müsabakada 22 kez galip gelirken, 3 kez de rakipleri ile yenişemedi.

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izlemek ve Galatasaray Konyaspor şifresiz izlemek için hemen tıkla. beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak Galatasaray Konyaspor maçından en son gelişmeleri, iki takımın istatistiklerini, canlı izleme sayfasını ve açıklamaları haberimizden görebilirsiniz. İşte Galatasaray Konyaspor maçından tüm detaylar. Galatasaray Konyaspor maçı canlı izleme ekranı için sayfamıza bakabilirsiniz. Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacak Galatasaray Konyaspor mücadelesini beIN Sports kanalından üye olarak şifresiz canlı izleyebilirsiniz. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Konyaspor mücadelesinden ayrıntılı bilgileri ve son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.