Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Osmanlı Stadı’nın zemininin bozuk olması sebebiyle Kayseri’de oynanan maçta Beşiktaş, Ankaragücü’nü farklı geçti: 4-1. Pepe, Babel, Adriano, Medel, Gökhan Töre ve Roco’suz sahaya çıkan Beşiktaş, maça çok enerjik başladı. Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz gibi genç oyuncuların takıma kattığı dinamizm net bir şekilde fark edildi. Buna rağmen Ankaragücü tehlikeli bir takım olduğunu maçın başlamasıyla birlikte hissettirdi. İki takım da hücumda çok etkili olunca izleyene büyük keyif veren bir maç çıktı ortaya. Ankaragücü, El Kabir ve Kubilay ile gole çok yaklaşırken Ljajic’in frikiğinde top üst direkte patladı. Vida’nın golünün VAR odasından gelen ofsayt kararı ile iptal edilmesi siyah-beyazlı futbolcuların moralini bozmadı ve bir gol daha geldi. Maça çok iyi başlayan ve sürekli kaleyi yoklayan Ljajic üçüncü denemesinde fileleri havalandırmayı başardı.



Ljajic keyif verdi

Rüzgârı arkasına alan Beşiktaş, 4 dakika sonra Mustafa Pektemek ile skoru 2-0’a getirdi. Hızını alamayan Kartal 44’te farkı 3’e çıkardı. Ljajic’in akıl dolu pasıyla topla buluşan Güven, hiç bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 3-0. Ankaragücü’nün 60’ta Bifouma ile bulduğu gol de VAR kararı ile iptal edildi. Güven Yalçın 73’te çok net bir pozisyonu kaçırdıktan hemen sonra yerini Larin’e bıraktı. Kanadalı oyuncu sahada kaldığı süre boyunca etkili olamadı. Ljajic bir maestro gibi oynarken sadece siyah-beyazlı taraftarlara değil, takım arkadaşlarına da büyük keyif verdi. Şenol Güneş gecenin yıldızını 79’da çıkarırken, son maçlarda sürekli yuhalanan Oğuzhan Özyakup’u sahaya sürdü. El Kabir’in 86’daki golü Ankaragücü’ne teselli olurken, hemen ardından Oğuzhan skoru ilan etti ve Beşiktaş sezonun en iyi futbolunu ortaya koyduğu maçtan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu tarzı seviyorum

Geceye damgasını vuran genç Güven karşılaşmayı değerlendirirken, “Maça iyi başladık, gol attık, sayılmadı. Devam ettik ve güzel goller bulduk. Takım oyunu oynadık. Uzun zamandır böyle iyi oynamıyorduk, inşallah böyle devam eder” derken, gol sonrasında yaptığı ‘Bolt tarzı’ yıldırım sevinci hareketi için de, “Ben bu tarz gol sevinçlerini seviyorum” ifadelerini kullandı.

Ljajic patlaması

Beşiktaş’ta geldiği günden beri yeterli performansa bir türlü ulaşamayan Adem Ljajic dün kelimenin tam anlamıyla patlama yaşadı. Maçın ilk yarısında kullandığı bir frikiği direkten dönen Boşnak asıllı futbolcu önce büyük üzüntü yaşadı. Fakat gittikçe hırslanan Ljajic çok geçmeden usta işi bir gole imza attı. Bu golden sadece 4 dakika sonra Kara Kartal’ın bulduğu ikinci golde de atağın hazırlayıcısı olan Ljajic, 3. golde Güven'e de 'al da at' dercesine asist yaparak rakibin fişini çekti. Futbolcu maçın ardından, "Çok mutluyum. Takım olarak iyiydik. Ben de iyi oynadım. Önce Sarpsborg'u sonra G.Saray derbisini düşüneceğiz. Quaresma ile çok iyi anlaşıyoruz. O çok özel bir oyuncu" dedi.