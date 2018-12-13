Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spartak Trnava Fenerbahçe canlı izle, Spartak Trnava Fenerbahçe şifresiz izle, Spartak Trnava Fenerbahçe canlı skor, Spartak Trnava FB maçı canlı şifresiz kanallar, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda... UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. son maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanına konuk oluyor. Grup maçlarında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı lacivertli ekip, çıkacağı prestij maçında nasıl bir performans sergileyecek merakla bekleniyor. Ligdeki kötü gidişata rağmen UEFA'da üst tura çıkmayı garantileyen ekip, taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Maça dair merak edilen Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Spartak Trnava Fenerbahçe canlı izle, Spartak Trnava FB şifresiz izle gibi konulara dair merak edilen detaylar haberimizde sizlerle

SPARTAK TRNAVA MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Stadion Antona Malatinskeho'da 13 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr sizlerle olacak. Yukarıda paylaştığımız linkten karşılaşmayı dakika dakika canlı olarak takip edebilir, beIN SPORTS üyeliği ile de canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşma, sadece beIN SPORTS üzerinden canlı olarak izlenmektedir.

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Spartak Trnava: Chudy, Luptak, Toth, Godal, Oravec, Grendel, Gressak, Jirka, Kubilay, Ghorbani, Bakos

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Yiğithan, Ömer Çakı, Reyes, Jailson, Barış, Mahsun, İsmail, Slimani

GENÇLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Herhangi bir önemi olmayan mücadele öncesi Erwin Koeman, Mehmet Topal, Benzia, Neustadter ve Hasan Ali Kaldırım’ı İstanbul’da bıraktı. Sakatlıkları bulunan Valbuena, Frey ve Alper ile cezalı Eljif Elmas da Trnava karşısında görev alamayacak. Koeman’ın Yiğithan Güveli, Ömer Çakı ve Mahsun Çapkan gibi gençlere şans vermesi bekleniyor. Uzun süredir kulübeye mahkum kalan Diego Reyes de bugün yeniden ilk 11’de görev yapabilir.

KOEMAN'IN VEDA MAÇI OLABİLİR

D Grubu’nda Dinamo Zagreb liderliği, Fenerbahçe ise ikinciliği garantiledi. Sarı-Lacivertliler için bu akşam Trnava karşısında oynanacak maçın prestij dışında bir önemi yok. Ancak farklı bir anlamı var. Teknik direktör Erwin Koeman ve yardımcısı Chris van der Weerden için bu mücadele muhtemelen Fenerbahçe’ye veda maçı olacak. gruptaki bir diğer ‘prestij’ karşılaşmasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, Belçika ekibi Anderlecht’i konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas

Forvet: İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew