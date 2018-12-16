Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Akhisarspor canlı izle, Kayserispor Akhisarspor şifresiz izle, Kayserispor Akhisarspor şifresiz kanallar, Kayserispor Akhisarspor canlı skor kaç kaç... Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası bugün oynanacak karşılaşmalar ile devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Kayserispor, evinde Akhisarspor' u konuk ediyor. Ligin 14. sırasında bulunan Akhisarspor, 15. sırada bulunan Kayserispor deplasmanından puan çıkartabilecek mi heyecanla bekleniyor. Hikmet Karaman'ın öğrencileri kendi evlerinde taraftarları önünde nasıl bir performans sergileyecek? Maça dair ayrıntılar haberimizde

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KAYSERİSPOR AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle olacak. Ayrıca karşılaşmayı yukarıda verdiğimiz linkten dakika dakika takip edebilir ve üyelik karşılığında canlı olarak izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Levent, Lopes, Kana Biyik, Atila, Mensah, Şamil, Chery, Deniz, Bilal, Umut

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Eray, Barbosa, Josue, Güray, Bokila

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçında Kayserispor ile Akhisarspor 3 puan mücadelesi verecek. Hikmet Karaman yönetiminde Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen Kayserispor Akhisarspor'u da yenerek seri yakalama peşinde. Fenerbahçe'yi 3-0 yenen ve son iki haftada çıkışa geçen Akhisarspor ise Kayserispor deplasmanında kazanmak istiyor.

Kayserispor'da sakatlığı bulunan Oğuzhan Berber, Sakıp Aytaç, Rajko Rotman Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Artem Kravets'in durumu ise belirsiz. Ayrıca Cristian Sapunaru'nun cezası bulunuyor.

Konuk ekip Akhisarspor'da ise Mustafa Yumlu, Dany ve Serginho'nun sakatlığı bulunuyor. Ayrıca golcü futbolcu Seleznyov kadro dışı bırakıldığı için maçta forma giyemeyecek.