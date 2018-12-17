Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Erzurum canlı izle, Fenerbahçe Erzurumspor şifresiz izle, FB Erzurum maçı canlı skor, Fenerbahçe Erzurumspor şifresiz kanallar, Fenerbahçe Erzurum BB canlı izleme linki... Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın perdesi bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Erzurum BB maçıyla kapanıyor. Sarı lacivertli ekip, Ülker Stadyumu'nda Erzurum BB ile karşılaşıyor. Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesi heyecanla bekleniyor. Ligde 14 puanla 17. sırada yer alan ev sahibi ekip, alacağı üç puan ile yeni bir başlangıç yapmanın peşinde. Mavi beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ilk karşılaşması olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyan karşılaşma ile ilgili merak edilenler haberimizde

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FENERBAHÇE ERUZURUM BB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçı17 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Heyecanla beklenen mücadele, BeIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten dakika dakika takip edebilir, ücretl üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

Karşılaşmanın hakemi ise Fırat Aydınus. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçığolu ve Serkan Ok üstlenecek.

ERSUN YANAL'IN İLK MÜCADELESİ

Bu karşılaşma ile Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak.

Ersun Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı.

Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe'yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal'ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014'te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.

Öte yandan Ersun Yanal, Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 8 Ağustos 2014'te Chelsea ve Beşiktaş'ın da katıldığı Kadıköy'deki turnuvada da sarı-lacivertlilerin başında bulunmuştu.

ERSUN YANAL'LA KADIKÖY'DEKİ LİG MAÇLARINDA YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Yanal'ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.

ERSUN YANAL'IN DOĞUM GÜNÜ

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verecek.

Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, iki özel günü aynı anda yaşayacak.

FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatını da durdurmaya çalışacak.

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve geride kalan 15 haftada topladığı 14 puanla 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'yle aynı puanda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da haftaya 16. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncular Jailson Marques Siqueira ile Roberto Soldado, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de cezaları bulunan Jailson ve Roberto Soldado bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Tolga Ciğerci’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.