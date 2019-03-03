Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, Erzurum maçı için zorlu ve soğuk deplasmana giderken başkan Mustafa Cengiz'den sıcak açıklamalar geldi. Takım uçağında olan ve taraftarın çiçekle karşıladığı Cengiz maçı taraftarlar arasında seyredeceğini söyledi. Cezasını asker gibi saydığını ifade eden Cengiz, "108 gün olmuş. Biz asker gibi sayıyoruz. Henüz protokole 42 günüm var. Ben zaten bir taraftarım, seyircinin içinde olacağım. Onun için çok mutluyum" dedi. Cengiz, maç saati konusunda da yayıncı kuruluşun direttiğini vurgulayarak "Galatasaray her şartta şanlı yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu.

Terim kuyruğu!

Kulüpler Birliği'nin hakemlerle ilgili bildirisi konusunda Fikret Orman'la buluşan Cengiz bu konuda da "Biz yapmadık diyor, bir nevi özür diliyor, geri çekiliyor. Onurlu bir geri çekiliş. Fikret beyle bir araya geldik, görüştük, konuştuk. Arkadaşlarla beraber, tek değildik. Ama bir toplantı değildi, dostça bir sohbetti, yemek yedik bu kadar" ifadesini kullandı. Bu arada Erzurum'a inişte en fazla ilgi Fatih Terim'e gösterildi. "İmparator" sloganlarının atıldığı havalimanında taraftarlar imza almak için adeta sıraya girdi.

DIAGNE VE LINNES İYİLEŞTİ

Hafta boyu tedavileri devam eden Diagne ve Linnes, Erzurum maçının kadrosuna alındı. İki isim de oynayacak durumda olduklarını belirtince Fatih Terim, oyuncuları kafileye dâhil etti. Bu arada arka çapraz bağlarında ikinci dereceden esneme tespit edilen Yuto Nagatomo ise Erzurum’a götürülmedi.