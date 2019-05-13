Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’ün Cemaller köyünde bulunan elektrik trafosunda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafoda meydana gelen yangın ise köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.