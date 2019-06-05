Takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan ve ismi Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, bu iddialara açıklık getirdi.

TRT Spor'a konuşan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray'la ilgili söylentilerin doğru olmadığını ifade etti.