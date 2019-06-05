Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan ve ismi Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, bu iddialara açıklık getirdi.

TRT Spor'a konuşan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray'la ilgili söylentilerin doğru olmadığını ifade etti.