Takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan ve ismi Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, bu iddialara açıklık getirdi.
TRT Spor'a konuşan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray'la ilgili söylentilerin doğru olmadığını ifade etti.
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Takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan ve ismi Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, bu iddialara açıklık getirdi.
TRT Spor'a konuşan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray'la ilgili söylentilerin doğru olmadığını ifade etti.
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