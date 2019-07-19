Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Slovenya'nın NK Olimpija ekibiyle rakip olan Malatya ekibi, ilk maçını evinde 25 Temmuz'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da gerçekleşecek.