Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Slovenya'nın NK Olimpija ekibiyle rakip olan Malatya ekibi, ilk maçını evinde 25 Temmuz'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da gerçekleşecek.
Yeni Malatyaspor'un rakibi NK Olimpija oldu
19.07.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek olan Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi Slovenya ekibi NK Olimpija oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor,NK Olimpija,UEFA Avrupa Ligi,eşleşme,
638050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/638050.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
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A.
P.
1
Alanyaspor
0
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0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
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0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
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0
6
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
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8
Gazişehir Gaziantep
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0
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9
Gençlerbirliği
0
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0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
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0
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0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
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11
11
52
40
12
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İstanbulspor
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45
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Adanaspor
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-8
37
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Giresunspor
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8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
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8
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44
66
-22
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Balıkesirspor
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45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
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7
9
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-17
30
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Elazığspor
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7
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-26
25
18
Karabükspor
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3
31
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112
-102
0