Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Slovenya'nın NK Olimpija ekibiyle rakip olan Malatya ekibi, ilk maçını evinde 25 Temmuz'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da gerçekleşecek.  