Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Şükürler olsun ki, bir Aslan daha sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. İkinci defa baba olmanın mutluluğunu

yaşıyorum” ifadelerini kullandı.