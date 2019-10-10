Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Aday olacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur" dedi.