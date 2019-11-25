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Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
25.11.2019 - 13:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayserispor,
664853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/664853.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
12
7
3
2
12
24
2
Trabzonspor
12
6
4
2
10
22
3
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
4
Fenerbahçe
12
6
3
3
9
21
5
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
6
Malatyaspor
12
5
4
3
12
19
7
Alanyaspor
12
5
4
3
6
19
8
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
9
Göztepe
12
4
4
4
-1
16
10
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
11
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
12
Çaykur Rizespor
12
4
2
6
-9
14
13
Gençlerbirliği
12
3
4
5
0
13
14
Konyaspor
12
3
4
5
-5
13
15
Kasımpaşa
12
3
3
6
-3
12
16
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
17
Ankaragücü
12
2
3
7
-12
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 20:30
Galatasaray 0 - 1 Başakşehir
23.11.2019 15:00
Denizlispor 2 - 0 Rizespor
23.11.2019 17:30
Ankaragücü 0 - 3 Trabzonspor
23.11.2019 20:00
Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş
24.11.2019 14:00
Kayserispor 1 - 4 Sivasspor
24.11.2019 16:30
Kasimpaşa 1 - 2 Gençlerbirliği
24.11.2019 16:32
Alanyaspor 0 - 1 Göztepe
24.11.2019 19:00
Yeni Malatyaspor 0 - 0 Fenerbahçe
25.11.2019 20:00
Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
3
Akhisar Bld.Spor
12
6
3
3
4
21
4
Erzurum BB
12
6
3
3
4
21
5
Bursaspor
12
7
2
3
3
20
6
Menemen Belediyespor
12
6
2
4
1
20
7
Fatih Karagümrük
12
5
4
3
5
19
8
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
18
9
Keçiörengücü
12
4
6
2
2
18
10
Adana Demirspor
12
3
6
3
3
15
11
Altay
12
4
3
5
0
15
12
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
13
İstanbulspor
12
2
6
4
-2
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
12
4
1
7
-5
10
16
Adanaspor
12
1
6
5
-7
9
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
12
3
1
8
-8
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 19:00
Adanaspor 1 - 1 Giresunspor
23.11.2019 14:00
Karagümrük 2 - 3 ümraniyespor
23.11.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 2 Erzurumspor
23.11.2019 19:00
Bursaspor 1 - 0 Keçiörengücü
24.11.2019 14:00
Hatayspor 1 - 0 Istanbulspor
24.11.2019 16:30
Menemenspor 1 - 0 Ekol Hastanesi Balikesirspor
24.11.2019 16:30
Osmanlispor 2 - 3 Adana Demirspor
24.11.2019 19:00
Akhisarspor 2 - 1 Altay
25.11.2019 19:00
Altinordu - Boluspor