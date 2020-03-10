Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RB Leipzig Tottenham maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ikinci maçlarında İngiliz Tottenham, Leipzig'e konuk oluyor. İlk karşılaşmayı İngiltere deplasmanında 1-0 kazanan Leipzig, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak turu almanın peşinde. Öte yandan İngiliz ekibi ise zorlu deplasmandan turu almanın hesabını yapıyor. Peki RB Leipzig Tottenham maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Leipzig - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 23.00’te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Carlos Grande yönetecek., beIN Sports 1’den canlı olarak ekranlara gelecek maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Leipzig - Tottenham muhtemel 11'ler:

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Dier, Moura, Celso, Winks, Lamela, Alli

Son 16’daki her takım gibi 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde yer almak isteyen Mourinho’nun Tottenham’ında, önemli eksikler dikkatlerden kaçmıyor. İngilizler’de hücumun iki etkili ismi Son ve Harry Kane’in yanı sıra Sissoko da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Henüz 34 yaşında olan Julian Nagelsmann önderliğinde etkileyici bir performans gösteren Leipzig’de de, sakat Orban dışında eksik bulunmuyor. Tottenham’ın 1-0’lık galibiyeti, maçı uzatmaya götürür. İngilizler’in turu geçmesi için rakibini en az iki farkla yenmesi gerekiyor. Her türlü Leipzig galibiyeti ve beraberliğin yanı sıra tek farklı yenilgiler bile, Almanlar’a çeyrek final için yeterli olacak.