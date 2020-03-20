Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasından sonra hem teknik adam hem de futbolcu değirmenine dönen Fenerbahçe’de bir kere daha köklü değişim gündemde. Geçen sezon küme düşme potasına kadar inen sarı-lacivertli takım bu sene de umduğunu bulamadı. Yönetim, bu sezon başında büyük kısmı Elif Elmas’ın satışıyla gerçekleşen kaynakla bir kere daha yeni bir takım kurmuştu. Fenerbahçe ikisi kiralık 15 transfer yaptı. Gelinen noktada Ersun Yanal’la yollar ayrıldı, yine rotasyon kapısı açıldı. Alanyaspor’un hocası Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi bir defa daha sil baştan kadro için düğmeye bastı.

> Yapboza döndü

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan Isla, Hasan Ali, Mehmet Ekici ve kiralık Falette ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler Harun, Murat Sağlam, Deniz, Tolgay, Zajc, Alper ve Mevlüt’ü de elden çıkaracak. Emre Belözoğlu’nun ise kramponlarını asarak idari kadroda hizmet vermesi planlanıyor. Sözleşmesi devam eden isimlerden Altay, Serdar, Ozan ve Gustavo’nun dışında kiralık anlaşması süren Rodrigues de takımda kalacak. Bu isimlerin dışında Jailson, Dirar, Ferdi, Muriç ve Kruse tatmin edici teklifler gelirse satılacak. Merak edilen şey ise yönetimin bütçeyi nasıl oluşturacağı...

Sol beke N’Sakala

Yeni sezon için Alanyaspor’un hocası Erol Bulut’la prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe, sol bek transferini de garantiye aldı. Sarı-lacivertliler, Alanya’yla sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fabrice N’Sakala ile anlaştı. 2016-17 devre arasında Anderlecht’ten kiralanan daha sonra da bonservisi alınan N’Sakala, sol bek dışında sol açık ve sağ bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Öte yandan Alanya’nın İngiliz stoperi Steven Coulker da sarı-lacivertlilerin transfer listesinde.

ÖNCE FENERBAHÇE

Ö. Faruk’tan müjde var

∂ Ömer Faruk Beyaz hakkındaki transfer haberlerine kulak asmadığını söyledi. Adı Avrupa devleriyle anılan 16 yaşındaki yetenek, “Önceliğim Fenerbahçe. A Takım’da kendimi göstermek istiyorum. Aklımda transfer yok” diye konuştu.

KARAR VERECEĞİM

Ferdi yol ayrımında

∂ Fenerbahçe’de beklediği şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda tercih yapacağını söyledi. 2022’ye kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki oyuncu “Forma savaşından çekinmiyorum. Ama kenarda oturmak da istemiyorum” dedi.