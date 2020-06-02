Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.