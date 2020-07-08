Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre, salgın dolayısıyla sarkan 2020-2021 sezonu 12 Eylül Cumartesi başlayacak.

Transfer dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.