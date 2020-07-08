Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre, salgın dolayısıyla sarkan 2020-2021 sezonu 12 Eylül Cumartesi başlayacak.
Transfer dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
BAŞA DÖN
Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre, salgın dolayısıyla sarkan 2020-2021 sezonu 12 Eylül Cumartesi başlayacak.
Transfer dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
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