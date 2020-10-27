Tüm dünyada etkili pandemi neticesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino da koronavirüse yakalandı. Yapılan açıklamada FIFA Başkanı'nın test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.
FIFA Başkanı Infantino’nun testi pozitif çıktı
27.10.2020 - 18:31 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Etiketler : FIFA Başkanı Gianni Infantino,Covid-19,
742164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/742164.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
6
4
2
0
5
14
03
GALATASARAY A.Ş.
6
3
1
2
3
10
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
6
2
2
2
2
8
05
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
6
2
2
2
1
8
06
KASIMPAŞA A.Ş.
6
2
2
2
1
8
07
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
08
YENİ MALATYASPOR
6
2
2
2
-3
8
09
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
5
2
1
2
1
7
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
2
1
3
0
7
12
BEŞİKTAŞ A.Ş.
5
2
1
2
-1
7
13
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
1
4
1
-1
7
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
5
2
1
2
-1
7
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
1
3
1
2
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
18
TRABZONSPOR A.Ş.
6
1
2
3
-4
5
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
20
GENÇLERBİRLİĞİ
5
1
1
3
-3
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
23.10.2020 20:00
Kasimpaşa 0 - 0 Göztepe
24.10.2020 13:30
Ankaragücü - Atakaş Hatayspor
24.10.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 0 Konyaspor
24.10.2020 19:00
Erzurumspor 1 - 2 Galatasaray
24.10.2020 19:00
Başakşehir 5 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
25.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 2 - 1 Gençlerbirliği
25.10.2020 16:00
Alanyaspor 2 - 0 Karagümrük
25.10.2020 19:00
Fenerbahçe 3 - 1 Trabzonspor
26.10.2020 20:00
Sivasspor 0 - 2 Rizespor
26.10.2020 20:00
Denizlispor 2 - 3 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
7
5
1
1
9
16
03
ADANA DEMİRSPOR
7
4
2
1
8
14
04
YILPORT SAMSUNSPOR
7
4
2
1
4
14
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
7
4
1
2
2
13
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
GİRESUNSPOR
6
3
2
1
1
11
08
ALTAY
6
3
1
2
6
10
09
BALIKESİRSPOR
7
3
1
3
-1
10
10
ADANASPOR A.Ş.
7
2
3
2
1
9
11
AKHİSARSPOR
7
2
3
2
1
9
12
BURSASPOR
7
2
1
4
-1
7
13
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
15
ÜMRANİYESPOR
7
1
2
4
-7
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
7
0
3
4
-4
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
7
0
3
4
-11
3
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
24.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Altinordu
24.10.2020 19:00
Yilport Samsunspor 4 - 2 Ankara Keçiörengücü
25.10.2020 13:30
Ankaraspor 1 - 2 Balikesirspor
25.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 3 Adana Demirspor
25.10.2020 16:00
Istanbulspor 3 - 0 Eskişehirspor
25.10.2020 16:00
Adanaspor 1 - 3 Tuzlaspor A.ş.
25.10.2020 19:00
Altay - Giresunspor
26.10.2020 19:00
Beypiliç Boluspor 0 - 0 Menemen Spor
26.10.2020 19:00
Akhisarspor 2 - 1 Bursaspor