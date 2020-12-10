İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.
Göksel Gümüşdağ: UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettik
10.12.2020 - 18:40 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.
Etiketler : göksel gümüşdağ,uefa,webo,
752327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/752327.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
11
7
2
2
14
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
11
7
2
2
9
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
11
4
6
1
7
18
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
11
4
5
2
7
17
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
10
KASIMPAŞA A.Ş.
11
4
3
4
0
15
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
9
4
3
2
-2
15
12
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
13
TRABZONSPOR A.Ş.
11
3
4
4
-3
13
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
10
2
3
5
-6
9
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
11
2
3
6
-9
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
10
1
3
6
-10
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
9
0
2
7
-9
2
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa - Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor - Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü - Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor - Gençlerbirliği
13.12.2020 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
13.12.2020 19:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
13
7
3
3
10
24
02
TUZLASPOR A.Ş.
12
7
3
2
5
24
03
ALTINORDU
13
7
3
3
4
24
04
GİRESUNSPOR
13
6
5
2
4
23
05
ADANA DEMİRSPOR
12
6
4
2
12
22
06
YILPORT SAMSUNSPOR
12
5
6
1
6
21
07
ALTAY
12
6
2
4
9
20
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
09
BURSASPOR
13
5
2
6
-1
17
10
MENEMEN SPOR
12
3
5
4
-3
14
11
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
12
3
4
5
-1
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
13
3
4
6
-8
13
15
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
13
3
3
7
-2
12
17
ANKARASPOR
12
2
2
8
-13
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
13
0
4
9
-21
1
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
08.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 2 Bursaspor
08.12.2020 16:00
Istanbulspor - Aydeniz Et Balikesirspor
08.12.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Tuzlaspor A.ş.
08.12.2020 19:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Menemen Spor
09.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Giresunspor
09.12.2020 13:30
Akhisarspor - Adanaspor
09.12.2020 16:00
Adana Demirspor 1 - 1 Altinordu
09.12.2020 19:00
Altay 3 - 0 Ankaraspor
10.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 2 Beypiliç Boluspor