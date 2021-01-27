Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde ilk yarının sona ermesinin ardından gözler bu defa TFF Süper Kupa maçında olacak. Geçen sezon ligi şampiyon tamamlayan M. Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında bu akşam İstanbul'da karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Başakşehir çok eksik

Bu sezon ligde büyük hayal kırıklığı yaşayan Başakşehir’de Süper Kupa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can, Visca, Rafael ve Chadli, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca uzun süredir sakatlığı bulunan Caiçara ve Mbombo da olmayacak. Trabzonspor’da ise sağ ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür yok.

SÜPER KUPA’DA

Başakşehir ilk defa

∂ Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın yerine alan ve 14. defa düzenlenen kupayı Galatasaray 6 kere kazanırken Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Akhisar birer kere müzesine götürdü. Başakşehir bu kupada ilk defa mücadele edecek.

KARAR DEĞİŞTİ

Katar’dan Olimpiyat’a

Süper Kupa’nın ilk üç organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer defa kupa sevinci yaşadı. Bu sezonki kupanın Katar’da düzenlenmesi planlar arasındaydı ancak TFF maçı Olimpiyat Stadına aldı.

KUPA ALMAK İSTİYOR

Avcı ilk peşinde

∂ Yıllarca Başakşehir’i çalıştıran Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, sahadan zaferle ayrılması hâlinde Süper Lig düzeyinde ilk kupasını havaya kaldırmış olacak. Avcı iki defa oynadığı kupa finalini penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konya’ya kaybetmişti.

O KUPAYI İSTİYORUZ

Eksikler var ama

∂ İki ekibin hocaları ve oyuncuları kupa maçı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Başakşehir'in teknik patronu Okan Buruk, "Kupayı kazanmak istiyoruz. Takım olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu maçın çıkış olacağını düşünüyoruz. Çok eksiğimiz var evet ama maça on bir kişi çıkıyorsanız eksik değilsinizdir" sözlerini kullandı.

Hedef 9 yapmak

Trabzonspor çalıştırıcısı Abdullah Avcı ise, "Hedefimiz bu kupayı 9. defa almak. Bu enerjimizi yükseltecektir. Kupa alan hoca olmak önemli değil, mühim olan uzun vadede başarı" şeklinde konuştu. Abdullah Hoca'nın, "G.Saray ve Fener, İrfan Can'a talip oldu. Yarın (bugün) oynamıyorsa ben de alabilir miyim? Visca da oynamıyormuş galiba" sözleri Okan Hoca'yı ve salondakileri güldürdü.

GÜZEL BİR HEDİYE

Trabzonspor file bekçisi Uğurcan Çakır, "Kupa, futbol süreçlerinin en güzel hediyesi. Taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" derken Başakşehir'den Epureanu, "Sezona kötü girdik. Kupa bizim için dönüm noktası olabilir" sözlerini kullandı. Hocalar ve iki kaptan kupayla poz verdi.