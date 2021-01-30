Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu Hulk'u transfer ettiğini duyurdu. Atletico Mineiro, Hulk ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.