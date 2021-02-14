Beşiktaş'ta sakatlara Oğuzhan Özyakup da eklendi. Dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncunun çekilen MR'ında 1. derece zorlanma tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrasında tedavisine başlanan Oğuzhan, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Oğuzhan şoku!
14.02.2021 - 12:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'ta 1. derece zorlanma tespit edildi. Oğuzhan, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Oğuzhan Özyakup,
767563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/767563.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
24
16
3
5
21
51
02
GALATASARAY A.Ş.
23
15
3
5
29
48
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
15
3
5
24
48
04
TRABZONSPOR A.Ş.
24
13
6
5
7
45
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
12
5
6
17
41
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
5
7
10
38
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
24
10
8
6
8
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
24
10
7
7
6
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23
7
10
6
-5
31
10
YENİ MALATYASPOR
23
7
8
8
-1
29
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
12
GÖZTEPE A.Ş.
23
6
8
9
2
26
13
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
5
11
-11
26
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
24
6
7
11
-11
25
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
24
6
7
11
-13
25
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22
6
6
10
-1
24
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
23
4
6
13
-19
18
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Rizespor 0 - 2 Erzurumspor
13.02.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Ankaragücü
13.02.2021 16:00
Trabzonspor 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.02.2021 19:00
Karagümrük 1 - 2 Fenerbahçe
14.02.2021 13:30
Konyaspor - Denizlispor
14.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Alanyaspor
14.02.2021 16:00
Galatasaray - Kasimpaşa
14.02.2021 16:00
Göztepe - Başakşehir
15.02.2021 16:00
Gençlerbirliği - Beşiktaş
15.02.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
20
13
5
2
18
44
02
YILPORT SAMSUNSPOR
21
12
7
2
14
43
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
12
4
5
19
40
04
ADANA DEMİRSPOR
20
11
4
5
16
37
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
21
11
4
6
15
37
06
ALTINORDU
21
11
4
6
3
37
07
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
08
ALTAY
21
11
2
8
12
35
09
BURSASPOR
20
9
3
8
3
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
21
9
3
9
2
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
21
7
6
8
-5
27
12
ADANASPOR A.Ş.
20
7
3
10
3
24
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
20
5
4
11
-6
19
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
20
5
4
11
-12
19
15
MENEMEN SPOR
20
4
7
9
-14
19
16
AKHİSARSPOR
21
5
4
12
-14
19
17
ANKARASPOR
21
3
4
14
-23
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
21
0
7
14
-35
4
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Ankaraspor 0 - 3 Altinordu
13.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 3 - 0 Eskişehirspor
13.02.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Istanbulspor
13.02.2021 16:00
Akhisarspor 1 - 4 Yilport Samsunspor
13.02.2021 19:00
Altay 0 - 4 Ankara Keçiörengücü
14.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Giresunspor
14.02.2021 16:00
Menemen Spor - Aydeniz Et Balikesirspor
14.02.2021 19:00
Adanaspor - Adana Demirspor
15.02.2021 19:00
Bursaspor - Tuzlaspor A.ş.