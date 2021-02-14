Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta sakatlara Oğuzhan Özyakup da eklendi. Dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncunun çekilen MR'ında 1. derece zorlanma tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrasında tedavisine başlanan Oğuzhan, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.