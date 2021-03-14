Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1'Maç başladı

11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasında sağ tarafta topu alan Osayi-Samuel'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Filip Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada sol taraftan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında ön direkte Serdar Aziz'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada orta sahada Candeias'ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan Sandro Lima'nın ceza sahası içine girmeye çalışırken topu ayağından aşmasıyla meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.



45' İlk yarı sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare’nin ortasında ceza sahası içinde Sosa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır’da kaldı.

61. dakikada Sosa’nın ara pasında ceza sahası için sağ tarafında topu alan Samatta’nın son çizgiye inerek verdiği pasta Arda Kızıldağ son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada sağ kanattan Daniel Candeias’ın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Floyd Ayite’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu VAR’ı dinledikten sonra golü verdi. 1-2

70. dakikada Luiz Gustavo’nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

83. dakikada Pelkas’ın pasında topu alan Sosa’nın ceza sahası dışının sağından yaptığı vuruşta kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

84. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nazım Sangare’nin içeriye çevirdiği topta Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

90+3. dakikada Pelkas'ın sol kanattan ortasında defanstan seken topu alan İrfan Can Kahve'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Gökhan Gönül x (Nazım Sangare dk. 44 x), Serdar Aziz x, Attila Szalai x, Filip Novak xx (İrfan Can Kahveci dk. 57 x), Luiz Gustavo xx, Sosa xx, Mert Hakan Yandaş x (Papiss Cisse dk. 46 x), Osayi-Samuel x (Ferdi Kadıoğlu dk. 76 x), Dimitrios Pelkas x, Mame Thiam x (Samatta dk. 57 x)

Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Robert Piris xx, Soner Dikmen xx, Daniel Candeias xx (Sefa Yılmaz dk. 79 x), Murat Yıldırım xx (Lucas Mugni dk. 68 x), Floyd Ayite xxx (Spiridonovic dk. 83 ?), Sandro Lima xx

Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Dominik Furman, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Filip Novak (dk. 35) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 39 k.k.), Floyd Ayite (dk. 63) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Daniel Candeias, Murat Yıldırım, Kristoffer Nordfeldt, Sandro Lima, Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Serdar Aziz (Fenerbahçe)