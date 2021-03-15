Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada Mensah'ın Sergen Yalçın'dan izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ayrıca Mensah'ın cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.