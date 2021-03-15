Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada Mensah'ın Sergen Yalçın'dan izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Ayrıca Mensah'ın cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi.
Bernard Mensah'ın acı günü
15.03.2021 - 18:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah'ın büyükannesi vefat etti. Mensah, Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı.
Etiketler : Bernard Mensah,haberler,spor haberleri,
774829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/774829.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
20
3
5
33
63
02
GALATASARAY A.Ş.
29
19
4
6
35
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
29
18
4
7
23
58
04
TRABZONSPOR A.Ş.
29
15
7
7
6
52
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
14
7
8
20
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
29
13
7
9
12
46
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
29
12
10
7
10
46
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
29
11
8
10
5
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
9
10
4
39
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
28
8
13
7
0
37
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
7
15
7
-9
36
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
8
8
11
-1
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28
7
10
11
-12
31
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
8
7
13
-13
31
16
KASIMPAŞA A.Ş.
28
8
6
14
-13
30
17
MKE ANKARAGÜCÜ
28
8
5
15
-11
29
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
7
8
14
-16
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
29
6
9
14
-19
27
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
6
6
16
-24
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
28
6
6
16
-26
24
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Başakşehir 2 - 3 Beşiktaş
13.03.2021 13:30
Sivasspor 1 - 0 Karagümrük
13.03.2021 16:00
Rizespor 1 - 0 Atakaş Hatayspor
13.03.2021 16:00
Alanyaspor 4 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
13.03.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 3 Galatasaray
14.03.2021 13:30
Ankaragücü 3 - 0 Göztepe
14.03.2021 16:00
Erzurumspor 0 - 0 Trabzonspor
14.03.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 0 Denizlispor
14.03.2021 19:00
Fenerbahçe 1 - 2 Gençlerbirliği
15.03.2021 19:00
Kasimpaşa - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
26
16
5
5
20
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
25
14
8
3
18
50
03
ADANA DEMİRSPOR
26
14
6
6
21
48
04
ALTAY
26
15
2
9
20
47
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
26
14
5
7
20
47
06
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
26
12
7
7
15
43
08
TUZLASPOR A.Ş.
26
12
5
9
-2
41
09
BURSASPOR
26
11
4
11
1
37
10
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
26
10
7
9
-2
37
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
26
10
5
11
0
35
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
26
8
5
13
-3
29
13
ADANASPOR A.Ş.
26
7
7
12
-2
28
14
MENEMEN SPOR
26
6
10
10
-12
28
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
26
6
8
12
-12
26
16
AKHİSARSPOR
26
7
4
15
-16
25
17
ANKARASPOR
26
3
7
16
-26
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
26
1
7
18
-46
7
PTT 1. Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Gzt Giresunspor 0 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.03.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Eskişehirspor
13.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Akhisarspor
13.03.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Istanbulspor
14.03.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
14.03.2021 16:00
Menemen Spor 0 - 0 Adanaspor
14.03.2021 16:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 3 Altay
14.03.2021 19:00
Bursaspor 3 - 1 Ankaraspor
15.03.2021 19:00
Altinordu - Yilport Samsunspor