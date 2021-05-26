Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Antalyaspor Başkanı Yılmaz istifa etti
26.05.2021 - 17:08 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Etiketler : antalyaspor,mustafa yılmaz,istifa,
791217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/791217.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
40
26
6
8
45
84
02
GALATASARAY A.Ş.
40
26
6
8
44
84
03
FENERBAHÇE A.Ş.
40
25
7
8
31
82
04
TRABZONSPOR A.Ş.
40
19
14
7
13
71
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
40
16
17
7
11
65
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
40
17
10
13
9
61
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
40
17
9
14
13
60
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
40
16
12
12
12
60
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
40
15
13
12
8
58
10
GÖZTEPE A.Ş.
40
13
12
15
0
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
40
12
14
14
1
50
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
40
12
12
16
-12
48
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
40
12
12
16
-16
48
14
KASIMPAŞA A.Ş.
40
12
10
18
-10
46
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
40
10
15
15
-4
45
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
40
9
17
14
-14
44
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
40
9
14
17
-17
41
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
40
10
10
20
-24
40
19
MKE ANKARAGÜCÜ
40
10
8
22
-19
38
20
GENÇLERBİRLİĞİ
40
10
8
22
-32
38
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
40
6
10
24
-39
28
Süper Lig Fikstür
42.Hafta Maçları
15.05.2021 18:00
Ankaragücü 0 - 1 Alanyaspor
15.05.2021 18:00
Sivasspor 2 - 1 Kasimpaşa
15.05.2021 18:00
Rizespor 0 - 2 Başakşehir
15.05.2021 18:00
Atakaş Hatayspor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
15.05.2021 18:00
Karagümrük 5 - 1 Denizlispor
15.05.2021 18:00
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
15.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe
15.05.2021 20:30
Galatasaray 3 - 1 Helenex Yeni Malatyaspor
15.05.2021 20:30
Göztepe 1 - 2 Beşiktaş
15.05.2021 20:30
Trabzonspor 2 - 1 Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
34
21
7
6
37
70
02
GZT GİRESUNSPOR
34
21
7
6
29
70
03
YILPORT SAMSUNSPOR
34
20
10
4
28
70
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
19
7
8
28
64
05
ALTAY
34
20
3
11
27
63
06
ALTINORDU
34
17
9
8
13
60
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
34
17
7
10
21
58
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
34
14
9
11
3
51
09
TUZLASPOR A.Ş.
34
14
5
15
-7
47
10
BURSASPOR
34
14
4
16
-1
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
34
12
6
16
-3
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
34
12
6
16
-3
42
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
34
9
8
17
-18
35
14
ADANASPOR A.Ş.
34
9
7
18
-11
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
34
7
13
14
-24
34
16
AKHİSARSPOR
34
8
6
20
-23
30
17
ANKARASPOR
34
6
8
20
-28
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
1
8
25
-68
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay 4 - 3 Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 5 Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor 0 - 2 Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. 1 - 4 Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor 0 - 2 Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. 1 - 2 Gzt Giresunspor