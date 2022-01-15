Türkiye Gazetesi

4. Fatih Terim dönemi geçtiğimiz hafta sona ermiş ve Başkan Burak Elmas'ın hızlı kararıyla uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent takımın başına getirilmişti. Bugün de Galatasaray, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Branco, Beşiktaş-Gaziantep FK maçını Vodafone Park'ta izledi. Branco Cumartesi günü de Karagümrük-Rizespor maçını statta takip etmişti.

MARİO BRANCO KİMDİR?

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı. Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.

‘Reyiz’ lakaplı Sabri Sarıoğlu Galatasaray’a geri dönüyor! Galatasaray’ın efsanevi oyuncusu Sabri Sarıoğlu geri dönüyor. Taraftarın ‘Reyiz’ lakabı verdiği Sarıoğlu, Galatasaray’a yardımcı antrenör olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Sabri Sarıoğlu, göreve gelmesi halinde ilk defa hocalık deneyimini yaşayacak.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıkladı.

Galatasaray yeni hocasıyla anlaştı! Bugün İstanbul’a geliyor Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, Domenec Torrent’i takımın başına getiriyor. 59 yaşındaki İspanyol hoca bu akşam İstanbul’a geliyor. Deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar opsiyonlu anlaşma sağlayan yönetim, İspanyol çalıştırıcının başarılı bulunması hâlinde sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi Ligde alınan kötü sonuçların ardından ‘ışığı göremeyen’ Burak Elmas yönetimi, 10 dakikalık Terim görüşmesinin ardından ayrılığa karar verdi. Yeni teknik adam ise Domenec Torrent.