Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e yükselen 3. takım hangisi olacak? Şampiyon Ankaragücü ve 2. sıradaki Ümraniyespor'un ardından TFF 1. Ligi 2, 3, 4, ve 5. sırada bitiren takımlar play-off oynuyor. Spor Toto 1. Lig'de play-off etabının yarı final heyecanı başlıyor.

BB ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadı'ndaki bugün saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Çift maç eleminasyon usulü oynanan yarı finalin rövanşı ise haftaya İstanbul'da oynanacak.

ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı beIN CONNECT, beIN Sports Max 1 ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlancak. TFF 1. Lig maçları ayrıca TRT'den naklen ve şifresiz yayınlanıyor. BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı da TRT Spor'da canlı izlenebilir. BB Erzurumspor - İstanbulspor maçını canlı ve şifresiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

PLAY-OFF MAÇLARINDA VAR SİSTEMİ KULLANILACAK

Play-off müsabakalarında VAR sistemi kullanılacak. Bilindiği gibi VAR sistemi Süper Lig maçları dışında kullanılmıyor.

Bu sezon 27. defa uygulanacak play-off sisteminde şimdiye kadar 20 takım bir üst lige çıktı.

Kasımpaşa'nın 3 kez play-off'tan Süper Lig vizesi aldığı ligde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

Süper Lig'in iki yeni takımı belli oldu! Ankaragücü geri döndü, Ümraniyespor merhaba dedi! MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Süper Lig'e yüksele bir diğer takım ise Ümraniyespor oldu.