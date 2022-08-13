Türkiye Gazetesi

Manchester United, Brighton'dan sonra Brentford'a da mağlup... Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde sezona başlayan ve yeni bir sayfa açacağı düşünülen Premier League devi, şaşırtmaya devam ediyor.

Brentford, ilk 35 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 4-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan sorunlu süper yıldız Cristian Ronaldo, 90 dakika sahada kaldı ama etkili olamadı.

İlk hafta Leeds United'la 2-2 berabere kalan Brentford, müthiş bir galibiyete imza attı. 4-0'lık zaferde golleri Da Silva, Jensen, Mee, Mbuemo kaydetti.

Gabriel Jesus Emirates'te şov yaptı! Arsenal - Leicester City 4-2 Maç Özeti Arsenal'in yeni golcüsü Gabriel Jesus, Emirates Stadyumu'nda çıktığı ilk Premier League maçında 2 gol 2 asistle oynadı, Arsenal seyircisi önünde Leicester City'yi 4-2 mağlup etti.