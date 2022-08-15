Türkiye Gazetesi

KOPENHAN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? EXXEN'DE Mİ?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak.

Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Bu kritik maç Exxen digital platformundan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı FC Kopenhag maçı için bugün uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag’a dün ulaştı ve akşam saatlerinde Parken Stadı'nda idman yaptı.. Maç kadrosunda yeni transferlerden Marc Bartra ve Enis Bardhi de yer aldı.