Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

8 Ocak 2024 19:37 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 19:45

Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Franz Beckenbauer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAYERN MÜNİH'İN ONURSAL BAŞKANIYDI

Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve onursal başkanı olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KARİYERİNE ONLARCA KUPA SIĞDIRDI

Kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.