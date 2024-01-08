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Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Almanya’nın efsane futbolcusu Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Franz Beckenbauer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
BAYERN MÜNİH'İN ONURSAL BAŞKANIYDI
Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve onursal başkanı olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.
KARİYERİNE ONLARCA KUPA SIĞDIRDI
Kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.