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    Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Almanya’nın efsane futbolcusu Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

    Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Franz Beckenbauer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

    BAYERN MÜNİH'İN ONURSAL BAŞKANIYDI

    Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve onursal başkanı olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    KARİYERİNE ONLARCA KUPA SIĞDIRDI

    Kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

    Franz Beckenbauer
    Haberler > Spor > Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
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