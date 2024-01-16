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    AS Roma'da Mourinho'nun yerine teknik direktörlüğe Daniele De Rossi getirildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AS Roma'da Jose Mourinho'nun yerine teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Daniele De Rossi getirildi. Totti'yle birlikte yakın dönemde İtalyan ekibinin iki bayrak isminden biri olan 40 yaşındaki De Rossi şimdilik sezon sonuna kadar görev yapacak. 

    AS Roma&#039;da Mourinho&#039;nun yerine teknik direktörlüğe Daniele De Rossi getirildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AS Roma takımın başına sezon sonuna kadar Daniele De Rossi'nin getirildiğini açıkladı.

    Serie A ekibinde "Evine hoş geldin" başlığıyla yapılan açıklamada, "AS Roma, Daniele De Rossi'nin 30 Haziran 2024'e kadar A Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı.

    Futbolculuk kariyerinde Roma formasını 17 yıl giyen De Rossi, İtalyan ekibinde 3 kupa kazandı.

    FUTBOLU BOCA JUNİORS'TA BIRAKTI

    Teknik direktörlük kariyerine ise geçen sezon SPAL'ı çalıştırarak başlayan 40 yaşındaki De Rossi, Totti'yle birlikte yakın dönemde İtalyan ekibinin iki bayrak isminden biriydi.

    De Rossi, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 2020'de futbol kariyerine son vermeden önce 2002-2019 yılları arasında Roma'da tüm kulvarlarda 616 maça çıktı.

    MOURİNHO BİR KUPA, BİR FİNAL

    Serie A'da bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan AS Roma, kupada ezeli rakip Lazio'ya elendikten hemen sonra Milan deplasmanında fark yemişti.

    2021-2022 yazında AS Roma'nın başına geçen Mourinho 3 yıllık sözleşmesini tamamlamasına 6 ay kala görevden alındı.

    Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olurken, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya'nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.

    AS Roma'da Mourinho'nun yerine teknik direktörlüğe Daniele De Rossi getirildi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AS RomaSerie A
    Haberler > Spor > AS Roma'da Mourinho'nun yerine teknik direktörlüğe Daniele De Rossi getirildi
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