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Haberler > Spor > Athletic Bilbao'da Kral kupası sevinici! 40 yıl sonra müzeden çıkarttığı gemiyle şampiyonluğunu kutladı

Athletic Bilbao'da Kral kupası sevinici! 40 yıl sonra müzeden çıkarttığı gemiyle şampiyonluğunu kutladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Athletic Bilbao&#039;da Kral kupası sevinici! 40 yıl sonra müzeden çıkarttığı gemiyle şampiyonluğunu kutladı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Athletic Bilbao 1984'te son kupa kutlamasında kullandığı gemiyi 40 yıl sonra müzeden çıkartarak yeni kupa ve tüm takımla birlikte tekrardan nehirde yüzdürdü.

İspanya'da futbolda Kral Kupası'nı 6 Nisan'da oynanan final maçında penaltı atışlarında Real Mallorca'yı yenerek kazanan Athletic Bilbao taraftarlarıyla birlikte tarihi bir kutlama yaptı.

Son olarak 1984 yılında kazanılan kupa için yapılan kutlamalarda kullanılan "La Gabarra" adlı gemi müzeden çıkartılarak 40 sene sonra ilk kez yüzdürüldü.

Athletic Bilbao'da Kral kupası sevinici! 40 yıl sonra müzeden çıkarttığı gemiyle şampiyonluğunu kutladı - 1. Resim

Athletic Bilbao takımın futbolcuları ve teknik heyeti kupa ile birlikte 18,5 metre uzunluğundaki "La Gabarra"ya binerek, Bilbao nehrinde 13 kilometrelik bir yol kat etti.

Athletic Bilbao'da Kral kupası sevinici! 40 yıl sonra müzeden çıkarttığı gemiyle şampiyonluğunu kutladı - 2. Resim

Nehir kenarı boyunca tüm yolları, kafeleri, evlerin balkon, pencere ve teraslarını dolduran yüzbinlerce Athletic Bilbao taraftarı takımlarının kupa başarısını kutladı.

Athletic Bilbao'da Kral kupası sevinici! 40 yıl sonra müzeden çıkarttığı gemiyle şampiyonluğunu kutladı - 3. Resim

Bilbao kenti, kulübün renkleri olan kırmızı beyaza büründü.

İspanyol basınına göre 1 milyondan fazla kişinin katıldığı kutlamalar, Bilbao kentinin belediye binasının balkonunda yapılan konuşmalarla sona erdi.

Athletic Bilbao'da Kral kupası sevinici! 40 yıl sonra müzeden çıkarttığı gemiyle şampiyonluğunu kutladı - 4. Resim

İspanya Kral Kupasını 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu 24 kez ile Athletic Bilbao izliyor.

Bilbao'nun aynı zamanda bu kupayı ilk kazanan kulüp olma özelliği bulunuyor.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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