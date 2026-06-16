İhlas Haber Ajansı
Basketbol Süper Ligi finalinde 3'üncü maç heyecanı: Adres Sinan Erdem
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3'üncü maçında Beşiktaş GAİN, 17 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Özetle DinleBasketbol Süper Ligi finalinde 3'üncü maç heyecanı...
Kaydet
Spor az önce
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3'üncü maçı Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
- Serinin ilk 2 maçı Fenerbahçe ev sahipliğinde oynandı.
- Beşiktaş, ilk maçı 88-80 kazandı.
- Fenerbahçe, ikinci maçı 93-68 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.
- Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
0:00 0:00
1x
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3'üncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Final serisinin ilk 2 müsabakası sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde oynandı. Beşiktaş, ilk maçı 88-80'lik skorla kazandı. Fenerbahçe, ikinci maçta 93-68 üstünlük sağladı ve seride durumu 1-1'e getirdi.
Seride 3 galibiyete ulaşacak takım, Basketbol Erkekler Süper Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius diskalifiye edildi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR