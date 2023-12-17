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    Bayer Leverkusen Bundesliga şampiyonluğunu istiyor! 15. haftayı da lider geçtiler

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bayer Leverkusen Bundesliga şampiyonluğunu istiyor! 15. haftayı da lider geçtiler
    Bundesliga, Bayer Leverkusen

    Bundesliga'da 10 yıldır şampiyon olan Bayern Münih'in bu sezon Bayer Leverkusen'le başı belada! Geçen sezon şampiyonluğu son maçta kazanan Alman devi haftayı kayıpsız geçti ama Bundesliga'da Bayer Leverkusen fırtınası dinmiyor.

    Bayer Leverkusen evinde Eintracht Frankfurt'u 3-0 mağlup ederek Bundesliga'nın 15. haftasında liderliğini sürdürdü.

    Teknik direktör Xabi Alonso'nun takımı 14. dakikada Victor Boniface, 51. dakikada Jeremie Frimpong, 57. dakikada Florian Wirtz'in golleriyle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

    BAYERN'İN BAŞI BELADA

    Bu sonuçla 12 galibiyetli, namağlup ve 39 puanlı Bayer Leverkusen, haftayı lider tamamlamayı garantiledi. 21 puanlı Eintracht Frankfurt ise 8. sırada yer aldı.

    Bundesliga'da 10 yıldır şampiyon olan Bayern Münih'in bu sezon Bayer Leverkusen'le başı belada! Geçen sezon şampiyonluğu son maçta kazanan Alman devi haftayı kayıpsız geçti ama Bundesliga'da Bayer Leverkusen fırtınası dinmiyor.

    İki takım arasında Münih'te oynanan maç 2-2 bitmişti.

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