Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardı. Premier Lig kulübü, bonservis artı Yasin Özcan karşılığında İngiliz golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın.

Devre arası transfer döneminde peş peşe vedaların yaşandığı Beşiktaş'ta ayrılık kervanına bir isim daha ekleniyor. Daha önce Chelsea ve Swansea City formaları giyen Tammy Abraham, yıllar sonra Premier Lig'e dönmek için gün sayıyor.

ASTON VILLA'NIN SON TEKLİFİNE ONAY ÇIKTI

TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yapılan son görüşmelerde İngiliz kulübü, Yasin Özcan + bonservis ücreti ödemeyi kabul etti. 28 yaşındaki futbolcu da Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.

Tammy Abraham

KASIMPAŞA'DAN PREMIER LİG'E

Yasin Özcan, geçtiğimiz temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra Anderlecht'e kiralık gönderilmişti.

Yasin Özcan, Anderlecht'te bu sezon 10 maçta süre aldı

26 MAÇTA 13 GOL

Yaz transfer döneminde Roma'dan 2+13 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olan İngiliz santrfor Abraham, siyah-beyazlı forma altında 26 maça çıktı. Abraham, bu karşılaşmalarda 13 gol attı ve 3 asist yaptı.

