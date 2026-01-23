Beşiktaş'ta son veda Tammy Abraham: Yeni adresi belli oldu, resmi açıklama an meselesi
Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardı. Premier Lig kulübü, bonservis artı Yasin Özcan karşılığında İngiliz golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın.
- Beşiktaş ile Aston Villa, Tammy Abraham transferi için Yasin Özcan + bonservis ücreti karşılığında anlaşam sağladı.
- Yasin Özcan, Temmuz 2025'te Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bonservise transfer olmuştu.
- Roma'dan 2+13 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olan Abraham, 26 maçta 13 gol ve 3 asistle oynadı.
Devre arası transfer döneminde peş peşe vedaların yaşandığı Beşiktaş'ta ayrılık kervanına bir isim daha ekleniyor. Daha önce Chelsea ve Swansea City formaları giyen Tammy Abraham, yıllar sonra Premier Lig'e dönmek için gün sayıyor.
ASTON VILLA'NIN SON TEKLİFİNE ONAY ÇIKTI
TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yapılan son görüşmelerde İngiliz kulübü, Yasin Özcan + bonservis ücreti ödemeyi kabul etti. 28 yaşındaki futbolcu da Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.
KASIMPAŞA'DAN PREMIER LİG'E
Yasin Özcan, geçtiğimiz temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra Anderlecht'e kiralık gönderilmişti.
26 MAÇTA 13 GOL
Yaz transfer döneminde Roma'dan 2+13 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olan İngiliz santrfor Abraham, siyah-beyazlı forma altında 26 maça çıktı. Abraham, bu karşılaşmalarda 13 gol attı ve 3 asist yaptı.