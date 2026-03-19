Beşiktaş sürpriz hamleyi duyurdu: 3 Nijeryalı futbolcu antrenmanda
Siyah-beyazlı kulüp, 3 Nijeryalı genç oyuncu Moses Kehinde, Oluwatobi Ewarawon ve Godwin Donald'ın, U19 Takımı'nda deneme antrenmanlarına çıktığını açıkladı.
- Nijeryalı futbolcular Moses Kehinde, Oluwatobi Ewarawon ve Godwin Donald, Beşiktaş'ta deneme antrenmanlarına çıktı.
- Söz konusu gelişme, Beşiktaş JK Futbol Akademisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş Kulübü, altyapı çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Nijerya'dan 3 genç futbolcu Moses Kehinde, Oluwatobi Ewarawon ve Godwin Donald'ı denemeye aldı.
U19 TAKIMI İLE DENEME ANTRENMANLARI
Beşiktaş JK Futbol Akademisi'nin sosyal medya hesabından yeni oyunculara dair yapılan paylaşım dikkat çekti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş Futbol Akademisi İzleme Birimimiz tarafından performansları takip edilen ve U-19 Akademi Takımımızla deneme antrenmanlarına katılan Nijeryalı sporcular Moses Kehinde, Oluwatobi Ewarawon ve Godwin Donald, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı ile bir araya geldi" denildi.