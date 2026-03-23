Bir süredir kulüpsüz durumda bulunan 38 yaşındaki Fransız futbolcu Dimitri Payet, futbolu bıraktığını açıkladı.

Fransız oyuncu, kariyerinde West Ham United ve Marsilya formalarıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Payet, Fransa milli takımıyla 38 maça çıktı ve 8 gol attı

BİR SÜREDİR BOŞTAYDI

Son olarak Vasco da Gama kadrosunda yer alan Payet, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir süredir kulüpsüz durumdaydı.

Kariyerinde 744 maça çıkan Payet, 150 gol atarken 196 kez de asist yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası