Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Donnarumma vedayı açıkladı: Hayal kırıklığına uğradım!

Donnarumma vedayı açıkladı: Hayal kırıklığına uğradım!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Donnarumma vedayı açıkladı: Hayal kırıklığına uğradım!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris Saint-Germain'in İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma, 4 yıldır formasını giydiği Fransız kulübüne veda etti. Galatasaray'ın kaleci adayları arasında uzun süre adı geçen yıldız kalecinin piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain'e geldiği ilk günden beri hem saha içinde hem saha dışında her şeyini verdiğini belirterek, "Ne yazık ki birileri artık grubun bir parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuldu" ifadelerini kullandı.

Donnarumma vedayı açıkladı: Hayal kırıklığına uğradım! - 1. Resim

"BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Paris Saint-Germain taraftarlarına Parc des Princes Stadı'nda veda etmek istediğini aktaran 26 yaşındaki İtalyan kaleci, şunları kaydetti:

"Umurım taraftarların gözlerinin içine bir kez daha bakıp, olması gerektiği gibi veda etme fırsatım olur. Eğer bu olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim için dünyalar kadar değerli olduğunu ve bunu asla unutmayacağımı bilmenizi isterim. Tüm duyguların, büyülü gecelerin ve beni evimde hissettiren sizlerin anısını her zaman yanımda taşıyacağım."

"HER ZAMAN KARDEŞLERİM OLACAKSINIZ"

Paris'de oynamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Gianluigi Donnarumma, sözlerini şöyle bitirdi:

"Takım arkadaşlarıma, ikinci aileme, her mücadelemizde ve mutluluğumuzda paylaştığımız her an için teşekkür ederim. Sizler her zaman benim kardeşlerim olacaksınız. Bu kulüpte oynamak ve bu şehirde yaşamak benim için çok büyük bir onurdu. Teşekkürler Paris."

Donnarumma vedayı açıkladı: Hayal kırıklığına uğradım! - 2. Resim

4 YILDA 10 KUPA KAZANDI

Temmuz 2021'de İtalyan ekibi Milan'dan PSG'ye katılan Donnarumma, Fransız temsilcisi ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Ligue 1 şampiyonluğunun yanı sıra 2 Fransa Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Zorlu mesai başladı! Saatte 4 bin 500 lira kazanıyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç sözünü tuttu: Satış onaylandı! Aziz Yıldırım'ın ödeyeceği rakam... - SporAziz Yıldırım'ın ödeyeceği rakam belli olduTürk futbolunda yeni teknoloji! ASELSAN ve TFF'den dev iş birliği: Kayıtlar 5 yıl saklanacak - SporTürk futbolunda yeni dönem: 5 yıl saklanacakPremier Lig'de yeni sezon heyecanı! İşte ilk haftanın dev maçları... - SporPremier Lig'de yeni sezon heyecanı! İlk haftanın dev maçlarıŞampiyonlar Ligi yolunda son engel! Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini duyurdular - SporRakamlar ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimaliIcardi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı: Fenerbahçe transferini böyle değerlendirdi - SporIcardi'den flaş Kerem itirafı: F.Bahçe cevabı olay olduPeş peşe 3 defa gönderdi! Arda Güler kayıtsız kalmadı: Fenerbahçelileri coşturan hamle - SporPeş peşe 3 defa yazdı! Arda'dan F.Bahçelileri coşturan hamle
Sonraki Haber Yükleniyor...