Donnarumma vedayı açıkladı: Hayal kırıklığına uğradım!

Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain'e geldiği ilk günden beri hem saha içinde hem saha dışında her şeyini verdiğini belirterek, "Ne yazık ki birileri artık grubun bir parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuldu" ifadelerini kullandı.

"BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Paris Saint-Germain taraftarlarına Parc des Princes Stadı'nda veda etmek istediğini aktaran 26 yaşındaki İtalyan kaleci, şunları kaydetti:

"Umurım taraftarların gözlerinin içine bir kez daha bakıp, olması gerektiği gibi veda etme fırsatım olur. Eğer bu olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim için dünyalar kadar değerli olduğunu ve bunu asla unutmayacağımı bilmenizi isterim. Tüm duyguların, büyülü gecelerin ve beni evimde hissettiren sizlerin anısını her zaman yanımda taşıyacağım."

"HER ZAMAN KARDEŞLERİM OLACAKSINIZ"

Paris'de oynamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Gianluigi Donnarumma, sözlerini şöyle bitirdi:

"Takım arkadaşlarıma, ikinci aileme, her mücadelemizde ve mutluluğumuzda paylaştığımız her an için teşekkür ederim. Sizler her zaman benim kardeşlerim olacaksınız. Bu kulüpte oynamak ve bu şehirde yaşamak benim için çok büyük bir onurdu. Teşekkürler Paris."

4 YILDA 10 KUPA KAZANDI

Temmuz 2021'de İtalyan ekibi Milan'dan PSG'ye katılan Donnarumma, Fransız temsilcisi ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Ligue 1 şampiyonluğunun yanı sıra 2 Fransa Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.