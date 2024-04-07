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Haberler > Spor > Dursun Özbek'ten tepki: Dünyaya mahcup olduk! Çocuklara yazık değil mi?

Dursun Özbek'ten tepki: Dünyaya mahcup olduk! Çocuklara yazık değil mi?

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Dursun Özbek&#039;ten tepki: Dünyaya mahcup olduk! Çocuklara yazık değil mi?

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe'nin kararına tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçı Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle 2. dakikada yarıda kaldı.

Dünya basınına geçen derbi sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın açıklamasında bulunarak tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin kararını eleştiren Özbek, "Bir taraf dolu, diğer taraf boş. Ben çok üzüldüm. Dünyaya mahcup olduk. O kadar çok senaryo söylendi ki, böyle olmasını beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten tepki: Dünyaya mahcup olduk! Çocuklara yazık değil mi? - 1. Resim

DURSUN ÖZBEK: BEN ÇOK ÜZÜLDÜM, DÜNYAYA MAHCUP OLDUK

Şanlıurfa'da böyle bir durum beklemediklerini söyleyen Dursun Özbek, "Üzülerek söylüyorum, böyle bir durumu beklemiyorduk. Şanlıurfa'daki taraftarlara derbi izletmektense acayip saçmasapan şeyler yaşadık. Çok önemli bir kupa bu, 100. yıl kupası. Bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken, hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Bu maçın geliri depremzedelere yardım olarak gidecekti. Bir taraf dolu, diğer taraf boş. Ben çok üzüldüm. Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu bunların ötesinde. U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Bu çocukları niye alet ediyorsunuz kendi amaçlarınıza? Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Bu şekle getirmenin kime faydası oldu? Önümüzdeki günler, daha da gerginleşecek. Ben bu gerginliğin bitmesi taraftarıyım. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. İnsanların bir sefer daha düşünmesini isterim. Hiç güzel olmadı." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten tepki: Dünyaya mahcup olduk! Çocuklara yazık değil mi? - 2. Resim

DURSUN ÖZBEK: URFALILAR BİZİ BAĞRINA BASTI

Galatasaray Başkanı sözlerinin devamında; "Ben protokole geldim. Fenerbahçe'den bir yönetici oraya gelmedi. Normalde oraya gelmeleri gerekiyordu. O kadar çok senaryo söylendi ki, böyle olmasını beklemiyorduk. İki üç gündür buradayım. Böyle sevgi görmedim. Urfalılar bizi bağrına bastı." dedi.

DURSUN ÖZBEK'TEN TFF'NİN SEÇİM KARARINA YORUM

Dursun Özbek federasyonun seçim kararı hakkında; "Federasyonun seçime gitmesi öngörülüyordu. Federasyon da gerekeni yaptı. Hayırlı olsun. Birdenbire bugünden yarına olmaz. 100'den fazla kişiyi seçeceğiz. Bence aradaki zaman makuldür. Herkes şunu anlamalı. Erken seçim kararını federasyon alabilir. Federasyon bu kararı almış ve açıklamış. 20 gün mü çok önemli bir federasyon için. Federasyonun kararına da saygı duymak lazım. Daha önlerinde uzun bir süre varken, bu kararı aldılar. Federasyonun kararının sorgulanmasının altında başka maksat olduğunu düşünüyorum." dedi. 

Dursun Özbek; "Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Ben Galatasaray Başkanı olarak tüm spor paydaşlarını aklıselim davranmaya çağırıyorum." dedi. 

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