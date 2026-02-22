Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos’u 79-68 yenerek kupayı üst üste ikinci kez kazandı.

Yunanistan Basketbol Kupası finalinde Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Olympiakos’u 79-68 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Heraklion Arena’daki maçın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilirken, Panathinaikos ikinci çeyrekte 28 sayı üreterek devreye 45-29 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Olympiakos farkı kapatmaya çalışsa da Panathinaikos, Cedi Osman’ın da katkısıyla final periyoduna 69-51 üstünlükle girdi. Son çeyrekte Olympiakos’un çabaları yetersiz kaldı ve Panathinaikos sahadan 79-68 galip ayrıldı.

22'NCİ KEZ MÜZEDE

Panathinaikos, bu sonuçla Yunanistan Kupası’nı üst üste ikinci kez ve toplamda 22. kez müzesine götürdü. Ergin Ataman ise Panathinaikos kariyerindeki 4. kupasını kazanmış oldu.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) ise 15 sayıyla oynayan Panathinaikos’un ABD’li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis seçildi.

