Euroleague'de 37'nci haftanın MVP'si Justin Robinson
Basketbol Avrupa Ligi'nde (Euroleague) 37'nci haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Fransız ekibi Paris Basketbol'dan Justin Robinson oldu. 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kariyerinde ilk defa Euroleague'de haftanın MVP'si ödülünü kazandı.
Özetle DinleEuroleague'de 37'nci haftanın MVP'si Justin Robins...
Euroleague'de 37'nci haftanın sona ermesinin ardından Paris Basketbol'dan Justin Robinson, Maccabi Tel Aviv'e karşı gösterdiği performansla haftanın MVP'si seçildi.
- Justin Robinson, kariyerinde ilk defa Euroleague'de haftanın MVP'si oldu.
- Paris Basketbol, Maccabi Tel Aviv'i 113-80 mağlup etti. Robinson, karşılaşmada 25 sayı, 6 asist ve 2 top çalma ile oynadı.
- Justin Robinson, 35 verimlilik puanı aldı.
Euroleague'de 37'nci haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu.
Paris Basketbol'un evinde Maccabi Tel Aviv'i 113-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada serglediği performansla adından söz ettiren ABD'li basketbolcu Justin Robinson, haftanın MVP'si seçildi.
Kariyerinde ilk defa Euroleague'de haftanın MVP'si ödülüne hak kazanan Robinson, müsabakada 25 sayı, 6 asist, 2 top çalmayla oynadı ve 35 verimlilik puanı aldı.
