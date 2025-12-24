ikas Eyüpspor, devre arası transfer dönemi öncesinde Sloven futbolcu Svit Seslar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Sloven futbolcu Svit Seslar ile yollarını ayırdı.

KULÜP TEŞEKKÜR ETTİ

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Eyüpspor forması giyen Seslar'a Trendyol 1. Lig'de yaşanan şampiyonluk ve Trendyol Süper Lig'de takıma verdiği katkı sebebiyle teşekkür edildi.

Sloven futbolcu bu sezon Eyüpspor formasıyla 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.

AKBUNAR, BURSA'YA İMZA ATTI

Eyüpspor'da tecrübeli kanat oyuncusu Halil Akbunar, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'a transfer oldu.

