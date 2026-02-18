Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Opet, İspanyol ekibini devirip seride öne geçti
FIBA Kadınlar Euroleuage Women yarı final play-in ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Spar Girona'yı 87-69 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women yarı final play-in ilk maçında Spar Girona’yı konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakayı 87-69 kazanan sarı lacivertliler, seride 1-0 öne geçti.
İKİ GALİBİYETE ULAŞAN TAKIM TURLAYACAK
İki galibiyete ulaşan ekibin turlayacağı eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.
